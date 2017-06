ALITALIA: ATTESA PER OFFERTE, LE 18 DI DOMANI 'ORA X' PER APERTURA BUSTE (2)

4 giugno 2017- 14:48

(AdnKronos) - Dopo l'apertura delle buste la parola passa ai commissari straordinari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, che, una volta vagliate le manifestazioni di interesse e verificati tutti i requisiti di idoneità, invieranno ai soggetti interessati una lettera di procedura che fissa i termini, le modalità e i contenuti delle proposte da presentare di carattre non vincolante. La tabella di marcia prevede l'apertura della data room interno alla metà di giugno. La presentazione delle offerte non vincolanti dovrebbe avvenire quindi per la fine di luglio. A quel punto, si aprirà la gara per la presentazione delle offerte vincolanti in autunno. Ma l'agenda della prossima settimana vede anche altri importanti appuntamenti. Si apre, infatti, la partita per il rinnovo del contratto dei dipendenti di Alitalia, scaduto il 31 maggio. La compagnia ha convocato i sindacati per l'8 giugno prossimo e al tavolo sono stati convocati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e le associazioni professionali Anpac e Anpav. Nel primo incontro con i sindacati, il 10 maggio scorso, i commissari straordinari Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi avevano sollecitato sul contratto di lavoro una soluzione condivisa entro un mese, preferibile, avevano sottolineato, a una determinazione unilaterale. Una vicenda, quella del rinnovo contrattuale, che va avanti ormai da mesi e che è stato motivo di forte tensione tra i sindacati e il precedente management. Nella lettera di convocazione ai sindacati, l'azienda ricorda che il ccnl di settore per il trasporto aereo è definitivamente scaduto il 31 dicembre 2016.