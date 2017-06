ALITALIA: ATTESA PER OFFERTE, LE 18 DI DOMANI 'ORA X' PER APERTURA BUSTE (3)

4 giugno 2017- 14:57

(AdnKronos) - Il 30 dicembre scorso Alitalia aveva comunicato ai propri dipendenti che, in assenza di disciplina collettiva, avrebbe applicato fino al 28 febbraio 2017 un trattamento economico e normativo in linea con la disciplina del contratto scaduto, esclusi gli scatti di anzianità che sarebbero maturati a decorrere dal gennaio 2017. I sindacati avevano subito reagito dicendosi indisponibili ad andare avanti nella trattativa, soprattutto senza conoscere i contenuti del piano industriale. Su questo fronte, nelle settimane successive il clima si era surriscaldato fino ad arrivare al 24 febbraio scorso quando azienda e sindacati hanno concordato di continuare ad applicare il contratto nelle more della trattativa per il rinnovo del ccnl, da concludersi entro il 31 maggio. Rinnovo che a quella data non c'è stato.Alla luce di questo, l'amministrazione straordinaria di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, scrive la compagnia ai sindacati, "deve adottare le misure necessarie per salvaguardare la sostenibilità delle operazioni e della gestione aziendale, alla luce della nota situazione economica e finanziaria, evitando un vuoto normativo". Di qui la convocazione dell'incontro "con l'obiettivo e l'auspicio di definire i trattamenti economici e normativi da applicare a partire dal mese di giugno"