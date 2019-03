3 marzo 2019- 16:11 Alitalia: avanti con Delta ed Easyjet, al lavoro su nodo quote pubbliche/Adnkronos

Roma, 3 mar. (AdnKronos) (di Cristina Carlini) - Prosegue il lavoro per il decollo della nuova Alitalia con l'obiettivo si stringere con i potenziali partner industriali, Delta ed EasyJet, e per definire l'assetto futuro della governance con i potenziali soci pubblici. Un'operazione che vede impegnati tutti gli attori in campo. Le Ferrovie vanno avanti nella trattativa con la compagnia statunitense e con il vettore low cost britannico per poter avviare una trattativa in esclusiva. A dare il disco verde al negoziato finale dovrà essere il consiglio di amministrazione delle Fs. Non è escluso, secondo quanto spiegano fonti vicine al dossier, che una riunione possa essere convocata per la prossima settimana. Ma il condizionale è rigorosamente d'obbligo. Bisogna, infatti, vedere se la fase negoziale in corso è in grado di porre le condizioni necessarie e sufficienti per poter procedere allo step successivo. Da parte del tandem Delta-EasyJet sembrerebbe confermata la volontà di andare avanti. Le due compagnie dovrebbero entrare nella newco con una quota che dovrebbe attestarsi al 20% per il colosso americano mentre per il vettore inglese la partecipazione sarebbe fino al 15%. Cruciale poi sarà il disegno industriale che dovrà impostare la nuova rotta di Alitalia in termini di network, flotta (si parla di una flotta di 100 aeromobili rispetto agli attuali 118) e dipendenti.La nuova deadline per la predisposizione del nuovo piano industriale sarebbe quella del 31 marzo, come hanno riferito i sindacati dopo l'incontro che hanno avuto con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Ma, alla luce dei precedenti, queste scadenze sono, in realtà, sempre passibili di slittamenti.