ALITALIA: AVANTI VERSO COMMISSARIAMENTO, NESSUN 'PIANO B'/ADNKRONOS (3)

27 aprile 2017- 18:55

(AdnKronos) - Ma sia da Lufthansa che dalle Ferrovie arrivano i primi no. "Non siamo interessati a rilevare Alitalia", dice il chief financial officer di Lufthansa, Ulrik Svensson, durante la conference call sui conti del trimestre. Lufthansa, riferiscono poi fonti del gruppo tedesco, non intende dare seguito a speculazioni e rumours pubblicati oggi sulla stampa. E non sembrano destinate ad incrociarsi, almeno per il momento, le strade di Alitalia e di Fs spa. "L'argomento non è, al momento, di interesse della società e di non essere stata contattata da nessuno", fa sapere il gruppo guidato da Renato Mazzoncini. Sempre nel vivo è il totonomine del futuro o futuri commissari. In pole rimangono Luigi Gubitosi ed Enrico Laghi. Il quale, però, oggi puntualizza che "non è scontato, dipende da alcune condizioni. Vedremo". Nel caso della nomina di una terna, circola anche il nome di Aristide Police, ultimo presidente della vecchia Alitalia pubblica. Nominato nell'aprile del 2008, Police ha mantenuto l'incarico fino al successivo al 29 agosto, data in cui la compagnia è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Ma c'è anche chi, come il segretario di Scelta Civica ed ex viceministro del Tesoro, Enrico Zanetti, lancia la candidatura di Domenico Cempella. "Sarebbe la persona giusta", dice parlando dell'ex ad che ha guidato Alitalia per 5 anni, dal 1996 al 2001. Un altro ex parla oggi di Alitalia: Gabriele Del Torchio, il ristrutturatore e traghettore di Alitalia Cai verso la partnership con Etihad nel 2014. ''La ferita del referendum è ancora calda -dice all'Adnkronos- ma credo che una soluzione si debba e si possa trovare senza andare verso uno spezzatino che farebbe del male solo all'Italia''. Secondo il manager, i margini per riportare i conti in nero ci sono anche se ''il fatto che i lavoratori abbiano bocciato il piano -spiega- sicuramente complica la situazione e presuppone la stesura di un nuovo piano industriale, ma io sono convinto che ci siano ancora le condizioni''.