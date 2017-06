ALITALIA, AZIENDA CONVOCA SINDACATI: AL VIA CONFRONTO SU CONTRATTO

1 giugno 2017- 17:03

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Si apre la partita contrattuale in Alitalia. La compagnia ha, infatti, convocato i sindacati per l'8 giugno prossimo per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto ieri. A riferirlo sono fonti sindacali. L'appuntamento è fissato per le ore 14. Al tavolo sono stati convocati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e le associazioni professionali Anpac e Anpav.