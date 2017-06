ALITALIA: AZIENDA CONVOCA SINDACATI PER 8/6, AL VIA CONFRONTO SU CONTRATTO (2)

1 giugno 2017- 17:28

(AdnKronos) - Nel primo incontro con i sindacati, il 10 maggio scorso, i commissari straordinari Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi avevano sollecitato sul contratto di lavoro una soluzione condivisa entro un mese, preferibile, avevano sottolineato, a una determinazione unilaterale. Una vicenda, quella del rinnovo contrattuale, che va avanti ormai da mesi e che è stato motivo di forte tensione tra i sindacati e il precedente management. Nella lettera di convocazione inviata ieri ai sindacati, l'azienda ricorda che il ccnl di settore per il trasporto aereo è definitivamente scaduto il 31 dicembre 2016. Il 30 dicembre scorso Alitalia aveva comunicato ai propri dipendenti che, in assenza di disciplina collettiva, avrebbe applicato fino al 28 febbraio 2017 un trattamento economico e normativo in linea con la disciplina del contratto scaduto, esclusi gli scatti di anzianità che sarebbero maturati a decorrere dal gennaio 2017. I sindacati avevano subito reagito dicendosi indisponibili ad andare avanti nella trattativa, soprattutto senza conoscere i contenuti del piano industriale.