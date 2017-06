ALITALIA: AZIENDA CONVOCA SINDACATI PER 8/6, AL VIA CONFRONTO SU CONTRATTO (3)

1 giugno 2017- 17:42

(AdnKronos) - Su questo fronte, nelle settimane successive il clima si era surriscaldato fino ad arrivare al 24 febbraio scorso quando azienda e sindacati hanno concordato di continuare ad applicare il contratto nelle more della trattativa per il rinnovo del ccnl, da concludersi entro il 31 maggio. "Rinnovo che alla data odierna non è intervenuto", sottolinea Alitalia nella lettera di convocazione inviata ieri. E da oggi, il contratto cessa. Alla luce di questo, l'amministrazione straordinaria di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner "deve adottare le misure necessarie per salvaguardare la sostenibilità delle operazioni e della gestione aziendale, alla luce della nota situazione economica e finanziaria, evitando un vuoto normativo". Di qui la convocazione dell'incontro "con l'obiettivo e l'auspicio di definire i trattamenti economici e normativi da applicare a partire dal mese di giugno".