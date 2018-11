20 novembre 2018- 13:36 Alitalia: Bacchetta (EasyJet), aperti ad operazioni con altri

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Siamo una compagnia di corto raggio. Siamo aperti ad operazioni con altri. Siamo interessati ma non posso fare altri commenti". Ad affermarlo è stato il direttore per l'Italia di EasyJet, Francois Bacchetta, interpellato, nel corso di una conference call per commentare i risultati dell'aviolinea, sulla possibilità di una partnership con le Fs, ora impegnate nella preparazione di un nuovo piano industriale per Alitalia. Il 31 ottobre scorso Easyjet ha presentato un'offerta per l'acquisizione della compagnia italiana, dicendosi interessata ad una Alitalia ristrutturata.