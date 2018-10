18 ottobre 2018- 15:45 Alitalia: Balotta (Onlit), referendum proposta utile e condivisa

Milano, 18 ott. (AdnKronos) - "La proposta del presidente di Assolombarda di promuovere un referendum che chieda agli italiani se è giusto rinazionalizzare l'Alitalia è utile e condivisibile". Così Dario Balotta, presidente Onlit, l'Osservatorio nazionale liberalizzazioni infrastrutture e trasporti, dopo che questa mattina anche il numero uno di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha lanciato l'idea di chiedere agli italiani, attraverso un referendum, il parere sulla compagnia di bandiera e le proposte del governo. "Siamo stufi di buttare soldi pubblici (quasi 10 miliardi) in un pozzo senza fondo mentre ci sono altre priorità sociali ed economiche. Il tormentone di Alitalia - prosegue Balotta - dura da oltre 20 anni tra aiuti di stato, finte privatizzazioni, continue perdite di mercato e una cassa integrazione (di lusso) a vita per migliaia di dipendenti". "L'azienda è decotta e non può restare in vita solo per fare solo da ammortizzatore sociale come è accaduto in questi anni conclude..