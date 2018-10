12 ottobre 2018- 13:21 Alitalia: Barbagallo, partiti con piede giusto, serve piano rilancio senza esuberi

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Si sta partendo col piede giusto e ci auguriamo che si faccia di tutto per chiudere questa vertenza come fatto con Ilva senza esuberi ma con un piano di rilancio". Ad affermarlo è il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo commentando l'esito dell'incontro tra il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio e i sindacati sul futuro di Alitalia. Un confronto, sottolinea, che "è partito bene, è stata evocata la trattativa Ilva che per noi è stata molto positiva"."Abbiamo chiesto di continuare la trattativa no stop e il ministro ci ha dato la sua disponibilità", ha riferito ancora Barbagallo. "Il ministro ci ha detto di non voler pensare ad un piano di salvataggio a breve ma per il rilancio della compagnia". E, ha tenuto a puntualizzare, "non siamo interessati a partner che facciano shopping nel nostro paese".