13 marzo 2019- 18:15 Alitalia: Battisti vola in Usa, punta a stretta con Delta/Adnkronos

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - La trattativa tra Fs e Delta Air Lines per il decollo della nuova Alitalia arriva a un tornante cruciale. Dopo settimane di confronto, Gianfranco Battisti, amministratore delegato del gruppo di Villa Patrizi, è pronto per la sua prima missione ad Atlanta, al quartier generale dell'aviolinea americana con l'obiettivo di imprimere una stretta al negoziato e imboccare il rettilineo finale per poter avviare il negoziato in esclusiva. Tutto è pronto, dunque, per la missione del numero uno delle Ferrovie, che incontrerà il ceo di Delta, Ed Bastan, già incontrato a Roma. E, sottolineano fonti vicine al dossier, non sarà una visita di circostanza. Il fatto che vada Battisti in prima persona, accompagnato da una ristrettissima delegazione, sta ad attestare che vi sono le condizioni per tentare l'affondo e porre un fondamentale tassello del 'Progetto Az' al quale le Ferrovie lavorano da mesi. Un tassello rappresentato dalla partnership con un primario vettore internazionale che le Fs, che in questa fase svolgono il ruolo di polo aggregatore, hanno posto come condizione per poter condurre in porto l'operazione.Sul tavolo ci sono ancora complessi nodi da sciogliere: in primis, quello della partecipazione. Delta dovrebbe entrare nella newco con una quota del 20% e sulla portata dell'investimento è atteso un impegno chiaro. Così come dovranno essere messe nero su bianco le strategie industriali, in termini di flotta, network e occupazione, dell'operazione.