13 marzo 2019- 18:15 Alitalia: Battisti vola in Usa, punta a stretta con Delta/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Ma c'e' anche il confronto aperto sulla nuova tornata di cassa integrazione. Dopo il primo incontro al ministero del Lavoro, il 6 marzo scorso, la trattativa si svolge in sede aziendale. Alitalia ha chiesto la proroga della cigs dal 24 marzo al 23 settembre 2019. L'attuale regime scade il 23 marzo prossimo. Nella proposta aziendale la cassa integrazione riguarda una platea 1010 lavoratori di cui 90 comandanti, 70 assistenti di volo e 850 addetti di terra. Al momento, riferiscono fonti sindacali, non si registra alcun progresso. Il prossimo appuntamento al ministero del Lavoro è fissato per il 18 marzo. Intanto, è stata rinviata l'attesa audizione alla Camera dei commissari di Alitalia, Stefano Paleari, Daniele Discepolo ed Enrico Laghi, inizialmente in calendario per domani per fare il punto sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive della compagnia. Un rinvio dovuto, verosimilmente, all'attesa dei nuovi sviluppi anche sulla sponda oltreoceano.