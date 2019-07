4 luglio 2019- 13:34 Alitalia: Bernini (Fi), 'da Di Maio gestione imbarazzante'

Roma,, 4 lug. (AdnKronos) - "E’ quantomeno imbarazzante che il ministro Di Maio, a dieci giorni dalla nuova scadenza per risolvere la questione Alitalia dopo una serie ormai infinita di rinvii, abbia detto che da parte sua non c’è alcun pregiudizio sull’eventuale partecipazione di Atlantia al salvataggio della compagnia di bandiera come quarto socio. Ma non era stato forse lui, oppure un suo omonimo, ad auspicare, grazie alla revoca delle concessioni autostradali, la bancarotta proprio di Atlantia, un gruppo che dà lavoro a undicimila dipendenti?". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "La triste realtà - prosegue l'azzurra - è che non c’è alcuna chiarezza né sul progetto industriale, né sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Intanto Alitalia continua a bruciare cassa e di questo passo tra poco si troverà di nuovo con grossi problemi di liquidità. Uno dei tanti dossier gestiti solo a colpi di slogan e di tweet da un ministro che non sa cosa sia il lavoro".