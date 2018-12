18 dicembre 2018- 18:42 Alitalia: Booking.com diventa partner per prenotazioni alberghi

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - Booking.com, piattaforma online leader globale nell’offerta di strutture ricettive, diventa partner di Alitalia per le prenotazioni alberghiere. L’obiettivo della collaborazione commerciale è quello di offrire ai clienti della Compagnia italiana, anche per quanto riguarda l’offerta di servizi aggiuntivi al volo, un’esperienza di viaggio sempre più completa e digitale grazie all’integrazione nel sito Alitalia.com del motore di ricerca e prenotazione alloggi di Booking.com. I passeggeri Alitalia, non appena completato l’acquisto di un volo su Alitalia.com, potranno quindi prenotare direttamente sul sito della Compagnia anche la struttura preferita tra gli oltre 29 milioni di hotel e altri posti unici dove soggiornare, proposti da Booking.com in oltre 144.000 destinazioni in 229 Paesi e territori. I soci MilleMiglia continueranno ad accumulare 3 o più miglia per ogni euro speso semplicemente prenotando l’alloggio attraverso la piattaforma di Booking.com integrata nel sito Alitalia. Per ottenere le miglia, basterà inserire il proprio codice MilleMiglia in fase di prenotazione.