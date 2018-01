ALITALIA: CALENDA, ACCORDO ENTRO ELEZIONI RESTA OBIETTIVO

26 gennaio 2018- 12:02

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Raggiungere un accordo entro le elezioni del 4 marzo "resta un obiettivo da raggiungere. Non è detto che ci riusciremo ma il nostro impegno va in questa direzione". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda a margine del Business Forum Confindustria - Medef. I Commissari di Alitalia, aggiunge il ministro, "li ho visti ieri per fare il punto. Lì vedrò la settimana prossima. Li vedo settimanalmente". Rispondendo ad una domanda circa il fatto che Lufthansa sarebbe un pò scocciata per un eventuale slittamento dei tempi, il ministro spiega di non essere a conoscenza ma aggiunge: "sono anche io un po' scocciato se si allungano i tempi", rileva Calenda.Su un'eventuale partecipazione di Air France - Klm, il ministro non si sbilancia: "valuteremo nel merito le proposte. E' una procedura, l'amministrazione straordinaria. Siamo tenuti nell'interesse dell'azienda, dei lavoratori e dei creditori ad accettare la proposta migliore".