ALITALIA: CALENDA, CDP? DECIDE LEI MA SERVE PROGETTO INDUSTRIALE

3 maggio 2017- 20:25

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - La valutazione circa un eventuale intervento per Alitalia "spetta a Cdp valutarlo. Non voglio entrare nel merito di cosa possa essere utile o non utile. La cosa importante è che ci sia un progetto industriale e secondo me ci deve essere un operatore". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel corso della sua audizione in Commissione Attività Produttive del Senato sulla vicenda Alitalia. "Intorno ad un operatore del settore ci possono essere corollari. Ma devono essere corollari", sottolinea Calenda. Per quanto riguarda un eventuale intervento di Invitalia il ministro sottolinea che "non è la sua mission". Il gruppo, aggiunge Calenda rispondendo ai senatori, "doveva intervenire nell'ambito del contingent equity".