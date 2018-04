26 aprile 2018- 13:33 Alitalia: Calenda, costante interlocuzione con Ue

Roma, 26 apr.(AdnKronos) - "Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre abbiamo fatto, in coordinamento con la Commissione e in particolare con la commissaria Vestager". Ad affermarlo è stato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, rispondendo a chi, in conferenza stampa, gli chiedeva se il Governo italiano avesse ricevuto una notifica della procedura Ue sul prestito ponte della compagnia.