ALITALIA: CALENDA, DA SOLA NON PUò SOSTENERSI, VA VENDUTA PRESTO MA BENE

8 febbraio 2018- 19:32

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Per Alitalia "serve un investitore industriale". I Commissari "hanno lavorato bene e fino ad oggi il prestito ponte concesso dallo Stato non è stato intaccato a parte una garanzia di 100 mln che è appunto una garanzia. Si è fatto un lavoro per bene, si sono ridotti i costi e i ricavi sono cresciuti ma Alitalia da sola non può sostenersi nel lungo periodo. Compete con dei colossi. Non è più una compagnia di bandiera. Va venduta presto ma anche bene". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda a Sky Tg 24.