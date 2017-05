ALITALIA: CALENDA, GOVERNO HA CERCATO EQUILIBRIO

24 maggio 2017- 12:49

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Quello di Alitalia "è un caso doloroso in cui il Governo ha cercato di trovare un equilibrio e il punto di partenza è stato quello di spendere meno soldi". E' il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a richiamare la vicenda Alitalia nel suo intervento all'assemblea di Confindustria. "Rifiuto della modernità e fuga dalla realtà vanno di pari passo, e nel nostro Paese hanno tratto forza anche grazie a molti anni di spesa pubblica incontrollata. Si è diffusa l'idea che esistano molti diritti e pochi doveri e che lo Stato possa e debba rispondere di ogni cosa", ha detto Calenda. "Le stravaganti proposte sul reddito di cittadinanza, così come - ha sottolineato Calenda - le persistenti richieste di nazionalizzare ogni azienda in crisi sono il frutto di questa anomalia tutta italiana. Gli interessi dei cittadini contribuenti rischiano così di essere messi regolarmente all'ultimo posto".