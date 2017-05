ALITALIA: CALENDA INCONTRA GUBITOSI, FARO SU CONTRATTI E CONFRONTO CON SINDACATI (2)

8 maggio 2017- 18:22

(AdnKronos) - In vista dell'incontro di dopodomani, la Uiltrasporti scende in campo sul nodo del rinnovo contrattuale e, sulla vexata quaestio dell'ultrattività del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti di Alitalia, oggetto, tra le fine dello scorso anno e l'inizio di questo, di un duro braccio di ferro tra azienda e sindacati. "E' per noi palese- sottolinea il segretario generale Claudio Tarlazzi - l'ultrattività del ccnl Alitalia, scaduto il 31 dicembre scorso, fino al suo rinnovo. Ciò trova ulteriore conferma nell’accordo intercorso tra le parti sociali il 24 febbraio, in cui Alitalia riconosce il ccnl e le sue parti normative e retributive, con un impegno a rinnovarlo entro il 31 maggio". "Come l’attuale situazione economico-finanziaria di Alitalia non consente un rinnovo che aumenti le retribuzioni, così non può neppure tagliarle, considerata la necessità di agire sugli altri aspetti che hanno determinato lo squilibrio economico dell’azienda, tra i quali non c’è responsabilità del lavoro", evidenzia Tarlazzi per il quale "la cosa più sensata sarebbe quella di congelare le attuali retribuzioni per un periodo da definirsi". Intanto, ad Abu Dhabi, proseguono le grandi manovre per il ricambio al vertice di Etihad Aviation Group. Il board ha nominato Ray Gammel nuovo ceo ad interim del gruppo mentre l'attuale presidente e ceo James Hogan lascerà, come previsto, l'incarico il primo luglio prossimo. Con Hogan esce anche il cfo James Rigney al cui posto va Ricky Thirion. “Abbiamo rafforzato la nostra squadra di vertice in linea e siamo ora in fase avanzata per la scelta del nuovo ceo del gruppo. Il board è molto soddisfatto del calibro dei candidati e contiamo di annunicarlo nelle prossime settimane", ha dichiarato Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, presidente del board di Etihad Aviation Group.