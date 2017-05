ALITALIA: CALENDA, INUTILE PARLARE DI POTENZIALI ACQUIRENTI

18 maggio 2017- 17:34

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Bisogna lasciare lavorare i Commissari di Alitalia. E' inutile parlare di potenziali acquirenti finché non si manifestano" e "sarebbe anche poco serio". Ad affermarlo, a 'Corriere Tv', è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in merito alla vicenda Alitalia. "Ieri coerentemente con quanto deciso dal decreto -sottolinea il ministro- è uscito il bando. Il processo di raccolta delle manifestazioni di interesse inizierà il 5 giugno e sarà costituita la data room per informare i potenziali investitori".La vicenda Alitalia, aggiunge Calenda, "è molto dolorosa, difficile" e lo è "in particolare per i contribuenti italiani che hanno messo in un modo o nell'altro quasi 8 mld di euro. Bisogna affrontare questa vicenda nel modo più serio possibile. E' un percorso molto complesso e difficile. Vedremo che cosa si materializzerà dal 5 giugno in poi".