ALITALIA: CALENDA, MANDATO AD APRIRE A MANIFESTAZIONI INTERESSE (2)

2 maggio 2017- 19:55

(AdnKronos) - Un mandato ampio quello dei commissari, ha spiegato ancora Calenda, "per verificare la possibilità di una ristrutturazione in vista della vendita". Il ministro dello Sviluppo economico ha quindi ripercorso tutte le tappe della vicenda Alitalia, da quando, il 22 dicembre scorso, quando gli azionisti concessero una moratoria "a fronte della situazione di grave difficoltà finanziaria" all'intervento del Governo nel tentativo "di far incontrare azienda e lavoratori".Un percorso al termine del quale "abbiamo raggiunto un punto di equilibrio con il pre-accordo", però bocciato poi dal referendum. "Da subito abbiamo detto che la non approvazione accordo avrebbe aperto la strada all' amministrazione straordinaria", ha ricordato Calenda. "La scelta di mettere a terra gli aerei - ha poi aggiunto- avrebbe oggi effetti pesantissimi".