ALITALIA: CALENDA, MENO OTTIMISTA SU CHIUSURA PRIMA ELEZIONI

8 febbraio 2018- 18:45

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Sono meno ottimista di riuscire a chiudere" la vicenda Alitalia entro le elezioni. Ad affermarlo a 'Sky Tg 24' è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. "Mi sono impegnato a chiuderla il prima possibile e preferibilmente prima delle elezioni. E per la verità siamo stati molto vicini. Poi si sono un po' tirati indietro gli investitori per vedere come andranno le elezioni. Continuerò ad impegnarmi per chiudere la vicenda" il prima possibile."Ma è abbastanza indifferente se si chiuderà il 3 o il 6 marzo prossimo. L'importante è affrontare il problema", sottolinea Calenda.