ALITALIA: CALENDA, NESSUN CONFLITTO INTERESSI PER LAGHI

3 maggio 2017- 20:11

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Non c'è alcun conflitto di interessi nella nomina di Enrico Laghi. Se ci fosse stato il rischio non l'avrei nominato". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel corso della sua audizione in Commissione Attività Produttive del Senato sulla vicenda Alitalia.