26 aprile 2018- 08:31 Alitalia: Calenda, oggi in cdm proroga prestito e vendita

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Sul def "non so nulla", oggi in cdm "io ho il mio su Alitalia", con un decreto che proroga il "prestito ponte e la vendita". Lo afferma a Circo Massimo, su Radio Capital, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Sul fronte degli acquirenti, spiega ancora il ministro, la situazione è congelata, "aspettano di capire - spiega - vogliono vedere il nuovo governo, capire come evolve". Dal punto di vista della cassa della compagnia di bandiera "non ci sono problemi", assicura il ministro.