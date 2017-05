ALITALIA: CALENDA, STORIA NATA STORTA, NON CI SONO SOLUZIONI FACILI

3 maggio 2017- 20:29

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Alitalia è una storia nata storta" e "non esistono soluzioni facili". Ad affermarlo, nel corso della sua audizione in Commissione Attività Produttive del Senato, è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda sulla vicenda Alitalia. La situazione dell'ex compagnia di bandiera, rileva il ministro, "si può raddrizzare fino ad un certo punto. Ma se diciamo che può farlo in tempi rapidi da sola o con un contributo solo da Cdp e pensare che può diventare Air France diciamo una cosa non veritiera". Per Calenda "bisogna trovare un acquirente interessato a ricostruire un network che punti ad esempio sul lungo raggio e allora forse potremo costruire una cosa che mantenga un pezzo importante del sistema turistico e industriale. Un pezzo. Non è l'unico pezzo. E' in questa prospettiva che il governo opererà" e che punterà come fatto fino "al male minore".