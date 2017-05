ALITALIA: CALENDA, SU RESPONSABILITà MANAGER COMMISSARI APPLICHERANNO NORME (2)

3 maggio 2017- 16:36

(AdnKronos) - Il ministro Calenda ha quindi spiegato che "la normativa sull'amministrazione straordinaria dispone di una particolare forma di accessibilità da parte di ogni interessato alle informazioni sulle cause dell'insolvenza, essendo previsto che nei termini dei sei mesi della procedura, i commissari presentino al giudice delegato una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza e che l'estratto di questa relazione sia reso pubblico"."Ieri - ha detto Calenda - abbiamo posto Alitalia in amministrazione straordinaria e l'abbiamo dotata di un prestito ponte di 600 milioni per evitare di lasciarla a terra dalla mattina alla sera".