27 aprile 2018- 17:51 Alitalia: Calenda, troppo piccola, servirebbe 1 mld per portarla in attivo

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "È troppo piccola per rimanere da sola. Per portarla in attivo occorrerebbe investire 1 mld per nuovi aerei e fare un accordo sindacale come quello respinto dai lavoratori su proposta Ethiad. E comunque un rialzo del prezzo del petrolio o altro imprevisto la metterebbe a rischio". Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico tornando a parlare del dossier Alitalia.