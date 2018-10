12 ottobre 2018- 13:24 Alitalia: Camusso, tempo stringe, bene su lavoro ma ora fatti concreti

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "I tempi sono molto stretti ed entro fine mese è tardi, la lettera non può arrivare il 31 ottobre ma nelle prossime ore e giorni". E' la sollecitazione che arriva dal numero uno della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro al Mise con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, su Alitalia. "Il giudizio è positivo sull'attenzione ai lavoratori, sul resto l'impegno è importante ma bisogna che si concretizzi davvero", ha evidenziato Camusso spiegando che il riferimento al modello Ilva riguarda "la garanzia che non ci sono esuberi". Insomma, ha incalzato, "Bene le rassicurazioni, ma vogliamo fatti concreti". "Il Governo ha preso un impegno, l'ipotesi di una partecipazione con una quota pubblica con la presenza di altri soggetti. Tutto questo può diventare oggetto di un effettivo giudizio quando si conoscerà il piano industriale per Alitalia, allo stato siamo alle premesse". Infine, ha detto Camusso "altri due importanti impegni del Governo sono sul Fondo per il settore e sul prolungamento della cigs".