ALITALIA: CAPONE, NO A SVENDITA, SALVIAMO 12 MILA DIPENDENTI

15 gennaio 2018- 17:13

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Alitalia fa gola a molti investitori, per questo bisogna puntare sulla vendita della compagnia nella sua integrità in funzione di tutelare i 12mila dipendenti coinvolti e non solo una parte di essi". Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell'Ugl, in merito all’incontro di oggi che si terrà tra i ministri Carlo Calenda e Graziano Delrio con i commissari straordinari di Alitalia per fare il punto sulle tre offerte arrivate da Lufthansa, Cerberus e Easyjet.Le trattative, rileva, "sono ancora aperte, per cui mi auguro che non venga presa in considerazione la possibilità di smembrare l’azienda, rendendola sempre più piccola e vulnerabile, con meno dipendenti e aerei, a favore della concorrenza estera. È vero che dobbiamo tener conto dell’offerta economica migliore ma questo non vuol dire svendere Alitalia per concludere la mediazione prima delle elezioni politiche del 4 marzo".