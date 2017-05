ALITALIA: CAPONE (UGL), RESTI INTEGRA, URGE TAVOLO SISTEMA

3 maggio 2017- 18:47

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "In seguito alla nomina dei tre Commissari di Alitalia, obiettivo prioritario per l’Ugl è il mantenimento dell’integrità aziendale ovvero evitare che la compagnia venga smembrata o, peggio ancora, abbandonata al suo declino". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone, spiegando che "l’integrità di Alitalia è fondamentale per almeno due motivi: il primo, più ovvio per una organizzazione sindacale, è la massima difesa degli interessi dei lavoratori; il secondo, non meno importante, è garantire attraverso Alitalia il trasporto aereo, quale volano per lo sviluppo del Paese e asset strategico per interi settori economici come quello, ad esempio, del turismo".In questa stessa delicata fase, conclude Capone, "sarebbe fondamentale aprire parallelamente un tavolo di sistema sulla crisi del trasporto aereo al fine di riscriverne le regole, tutelando una volta per tutti gli interessi nazionali, in cui sono coinvolti lavoratori e imprese, e la eventuale nascita o rinascita della compagnia".