31 ottobre 2018- 18:33 Alitalia, c'è l'offerta Easyjet

Roma, 31 ott. -(AdnKronos) - EasyJet annuncia di avere "ribadito oggi la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata". Come si spiega in una nota della società "tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo, è coerente con l'attuale strategia di EasyJet per l'Italia". "Data la natura del processo il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza" e siccome "in questa fase non vi è certezza che l'operazione sarà finalizzata, EasyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno".