ALITALIA: COMMISSARI AL LAVORO, DA GOVERNO NO A 'SPEZZATINO'/ADNKRONOS (2)

3 maggio 2017- 19:30

(AdnKronos) - "Per noi sarà prioritario l'acquisto dell'azienda intera", assicura il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. "Qualunque idea è benvenuta - dice poi commentando la proposta di una quota statale del segretario del Pd, Matteo Renzi - ma la cosa importante è tenere conto che per Alitalia ci vuole una alleanza con un grande gruppo europeo. Il problema di Alitalia è che ha una scala troppo piccola". Calenda replica anche alle critiche sulla scelta di nominare Laghi nel terna dei nuovi commissari: "E' persona preparata e competente, un 'tecnico' delle amministrazioni straordinarie che ha lavorato molto bene su Ilva". Proprio oggi Laghi ha annunciato le dimissioni dal collegio sindacale di Unicredit. E alla richiesta che si leva da più parti di un'azione di responsabilità nei confronti degli ex manager, il titolare dello Sviluppo Economico fa presente che "l'amministrazione straordinaria prevede, in materia di responsabilità degli amministratori, l'applicazione delle medesime norme dettate dall'ordinamento dei fallimenti. I commissari appena nominati adotteranno doverosamente ogni iniziativa eventualmente necessaria anche con riferimento allo specifico tema della responsabilità degli organi sociali". Inoltre, ricorda, "la normativa sull'amministrazione straordinaria dispone di una particolare forma di accessibilità da parte di ogni interessato alle informazioni sulle cause dell'insolvenza, essendo previsto che nei termini dei sei mesi della procedura, i commissari presentino al giudice delegato una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza e che l'estratto di questa relazione sia reso pubblico".