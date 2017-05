ALITALIA: COMMISSARI AL LAVORO, DA GOVERNO NO A 'SPEZZATINO'/ADNKRONOS (3)

3 maggio 2017- 19:30

(AdnKronos) - Anche il ministro delle infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, insiste sulla necessità di mantenere "un'azienda unita". "Contiamo di provare a trovare un compratore che mantenga il valore dell'azienda il più possibile intatto, che possa trovare un'azienda unita, non spezzettata, non vendendo aerei e poi rotte e così via", dice. Non manca un attacco agli ex manager di Alitalia. La responsabilità della crisi, evidenzia, "è di chi aveva in mano le strategie dell'azienda" ma ha accampato "scusanti" e ha preferito polemizzare sulle low cost "senza vedere la realtà". "L'amministratore delegato, colui che decide le strategie dell'azienda, doveva mettere più aerei sul lungo raggio, invece ha mantenuto un orizzonte limitato, italiano, quando invece Lufthansa ha creato una low cost sua", insiste Delrio che non nasconde, però, neanche il rischio di tagli più drastici da parte di un eventuale compratore rispetto a quelli, previsti dal precedente piano industriale. A scendere in campo sono poi i sindacati che chiedono ai tre commissari chiedono un incontro urgente sulla situazione di Alitalia. Un incontro, preannuncia Calenda, potrebbe essere convocato per la prossima settimana.