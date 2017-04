ALITALIA: COMPAGNIA, BUONUSCITA MILIONARIA PER BALL? ILLAZIONE PRIVA FONDAMENTO

29 aprile 2017- 18:50

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "È totalmente priva di fondamento l’illazione, anch’essa suggerita su alcuni organi di stampa, secondo cui l’attuale amministratore di Alitalia, Cramer Ball, stia trattando una buonuscita milionaria". A precisarlo in una nota è la stessa Alitalia che ribadisce "che l'attuale situazione non ha alcun impatto sull'operatività e sulla programmazione dei voli operati dalla Compagnia. Collegamenti e servizi si svolgeranno come previsto e senza alcuna modifica".