ALITALIA: COMPAGNIA, CESSIONE TRASPARENTE A ETIHAD SLOT HEATHROW

29 aprile 2017- 18:47

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "La cessione a Etihad degli slot di Londra Heathrow e del Programma Millemiglia, prevista dall’accordo siglato nell’agosto 2014, è avvenuta in totale trasparenza e a prezzi di mercato, confermati da perizie indipendenti". A precisarlo in una nota è la compagnia a seguito di notizie apparse su alcuni quotidiani."Come dimostra il fatto che nessun osservatore, commentatore o analista finanziario all’epoca -rileva Alitalia-, ebbe nulla da eccepire quando quei numeri furono largamente illustrati ai media nazionali e internazionali durante la conferenza stampa di presentazione dell’operazione, nel lontano agosto di tre anni fa, e ulteriormente ribaditi in successive comunicazioni dell'azienda".