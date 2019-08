29 agosto 2019- 17:53 Alitalia: compagnia chiede proroga Cig 6 mesi per 1.180 dipendenti

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - Proroga della Cigs per 6 mesi (dal 24 settembre 2019 al 23 marzo 2020), per un totale di 1.180 dipendenti. E' la proposta dei Commissari di Alitalia, contenuta nel documento inviato al ministero del Lavoro, che l'Adnkronos è in grado di anticipare.