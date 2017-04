ALITALIA: COMPAGNIA, VOLI REGOLARI, NO IMPATTO SU OPERATIVITà FUTURA

27 aprile 2017- 16:54

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Non vi è stato e non vi sarà alcun impatto dell’attuale situazione sull’operatività e sulla programmazione dei voli operati da Alitalia. A ribadirlo è la compagnia in una nota. I voli e i servizi si svolgeranno come previsto e senza alcuna modifica. I biglietti già acquistati sono quindi pienamente utilizzabili e sul sito web e tutti i canali di vendita della Compagnia sono disponibili e prenotabili tutti i voli futuri. I frequent flyer Alitalia possono continuare ad accumulare e spendere, come di consueto, le miglia per i voli e i servizi della compagnia.