ALITALIA: CONFAPI PADOVA, CON I SOLDI BUTTATI SI POTEVANO RICAPITALIZZARE BPVI E VB (2)

6 giugno 2017- 14:14

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "E a quanto ammonta il totale delle sofferenze bancarie delle imprese padovane secondo i dati forniti da Banca d’Italia? Qui si sale a 3,2 miliardi di euro. In sostanza si sarebbero potuti comodamente ripianare i debiti delle aziende in crisi 2 volte e mezza, rilanciando l’economia del territorio e, va da sé, anche l’occupazione - denuncia Confapi Padova - Sono invece 6,4 i miliardi necessari per la ricapitalizzazione di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, il che significa che sarebbe stato possibile provvedere interamente al fabbisogno"."Ovviamente quello proposto è solo un gioco, per quanto a sfondo amaro, nato con il preciso intento di evidenziare che a pagare alla fine sono i cittadini comuni, ovvero noi, e con la speranza che l’apertura delle buste porti a una vera svolta - sottolinea Davide D’Onofrio, direttore di Confapi Padova - Ma voglio invitare a pensare a una qualunque piccola o media impresa con alle spalle un fallimento e un tentativo di ricollocazione sul mercato che sia costretta a chiedere 10 mila euro per restare in piedi: vi assicuro che non farà nemmeno in tempo a bussare a una qualsiasi porta che se la vedrà sbattere in faccia con violenza".