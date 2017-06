ALITALIA: CONFAPI PADOVA, CON I SOLDI BUTTATI SI POTEVANO RICAPITALIZZARE BPVI E VB (3)

6 giugno 2017- 14:14

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Con i 7,4 miliardi già spesi - a cui il Governo ha aggiunto altri 600 milioni di euro, per un’azienda che nel frattempo ha lasciato a casa 10 mila lavoratori - quante aziende avremmo potuto far sviluppare? Quanta occupazione avremmo potuto creare? Quanti servizi avremmo potuto erogare? Quante infrastrutture costruire? E a questo punto viene da porsi un’altra domanda: come fa una compagnia aerea a fallire due volte in un mercato in crescita clamorosa come quello dei trasporti aerei? E la risposta è che chi ha gestito Alitalia non ha saputo fare il suo mestiere: oggi Alitalia è un operatore vecchio in un mercato nuovo, una compagnia senza una strategia e una collocazione precisa", stigmatizza."Il problema è che certi temi direttamente collegati a un elettorato tangibile non vengono affrontati da chi sta al Governo, che si troverebbe a scontentare potentati ed elettori. La morale è che a pagare è la collettività. E così è stato chiesto ancora una volta allo Stato di metterci mano attraverso la solita Cassa depositi e prestiti. Ma per quanto dovrà andare ancora avanti questa storia?", conclude.