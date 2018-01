ALITALIA: CONFRONTO SU CONTRATTO, SI VA VERSO NUOVA PROROGA

24 gennaio 2018- 16:45

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Entra nel vivo il confronto tra Alitalia e sindacati in vista della scadenza della proroga, il 31 gennaio prossimo, del contratto di lavoro dei dipendenti dell'aviolinea. Oggi si è svolto un nuovo incontro tra le parti e, secondo quanto s'apprende da fonti sindacali, si punta ad un'ulteriore proroga (si tratta della quarta). Al tavolo negoziale, oggi, non sono state formalizzate date. Un'ipotesi potrebbe essere quella di fissare la scadenza del 30 aprile in coincidenza con la scadenza della cassa integrazione guadagni. Sempre secondo quanto riferiscono le stesse fonti, l'azienda punterebbe a introdurre alcune modifiche nella parte normativa del contratto e, in particolare, sul ricorso ai congedi parentali ritenendo necessario un maggiore anticipo per richiederli. I sindacati avrebbero invece chiesto garanzie per l'attivazione dei percorsi di riqualificazione del personale in cassa. Nello scorso ottobre, al ministero del Lavoro, Alitalia e sindacati avevano firmato due verbali, rispettivamente, per la proroga della cassa integrazione straordinaria al 30 aprile prossimo, e per prolungare al 31 gennaio prossimo la validità dei trattamenti economici e normativi del contratto di lavoro.