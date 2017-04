ALITALIA: CONFTURISMO VENETO, ITALIA SEMPRE RAGGIUNGIBILE

27 aprile 2017- 15:39

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Alitalia: dal fronte del turismo rassicurazioni e preoccupazioni. La rassicurazione riguarda la raggiungibilità dell’Italia, sempre e comunque; la preoccupazione è che i vettori stranieri possano a questo punto controllare i flussi turistici da e per l’Italia. Entrambe vengono dal vice presidente nazionale di Confturismo Marco Michielli, che guida anche la Confederazione regionale del Veneto, prima regione turistica in Italia.“Il danno più grave si sta registrando in queste ore in termini di dubbi e disorientamento degli operatori stranieri sulla "raggiungibilità" della destinazione Italia per questa estate – dichiara Michielli – La risposta è che il nostro Paese è raggiungibile in ogni caso. A prescindere dallo specifico caso Alitalia, la situazione che stiamo vivendo ripropone l'attualità di due elementi che già emergevano dallo studi di Confturismo ‘Il turismo organizzato incoming’ pubblicato nel 2013. In primo luogo il sistema Paese che ha dei vettori aerei efficienti è in grado non solo di fare crescere i flussi turistici diretti verso il Paese stesso ma anche di controllare lo sviluppo o meno dei flussi turistici verso altri Paesi concorrenti".