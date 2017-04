ALITALIA: CONFTURISMO VENETO, ITALIA SEMPRE RAGGIUNGIBILE (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Purtroppo, sotto questo profilo, già registravamo nel 2013 come oltre il 75% dei turisti diretti in Italia dalla Russia usavano vettori aerei non italiani e addirittura il 97% di quelli provenienti dagli Stati Uniti. Solo gli arrivi dal Giappone – spiega il vice presidente di Confturismo - registravano allora una ripartizione al 50% tra uso di vettori nazionali (Alitalia) e uso di vettori di altri Paesi. Quindi è purtroppo già da molto tempo che lo sviluppo del turismo in Italia, almeno di quello intercontinentale, è in qualche modo "ostaggio" delle decisioni e strategie dei vettori aerei di altri Paesi”.“In secondo luogo - prosegue Michielli - oltre un terzo della spesa che il turista estero sostiene per comprare la sua vacanza in Italia utilizzando l'aereo serve proprio a coprire il costo del passaggio aereo internazionale dal Paese di origine verso l'Italia e viceversa. Non avere un sistema di trasporti aerei di matrice italiana capace di garantire un’adeguata copertura delle principali rotte internazionali utilizzate dai turisti per venire nel nostro Paese vuole dire rinunciare a quel terzo della spesa del turista che quindi va a finire nel PIL di un'economia terza, nonostante il turista abbia scelto l'Italia come destinazione del proprio viaggio”.