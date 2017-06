ALITALIA: CONTO ROVESCIA PER DATA ROOM, DELRIO, 'MOLTI INTERESSATI'/ADNKRONOS

21 giugno 2017- 18:37

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per l'avvio della data room nella procedura di vendita di Alitalia. Dopo aver passato al vaglio le 33 manifestazioni di interesse arrivate il 5 giugno scorso, i commissari straordinari della compagnia hanno effettuato una prima, corposa 'scrematura' ammettendo allo step successivo un numero di potenziali candidati che non è stato, al momento, ufficializzato ma che dovrebbe attestarsi tra 12 e 15. In pista, secondo i rumors, ci sarebbero, tra gli altri, big del settore come Delta, Lufthansa, Etihad, British Airways, Ryanair e EasyJet. Saranno loro, dunque, a poter visionare i conti e i dati della compagnia in vista della presentazione delle offerte non vincolanti che, secondo la tabella di marcia, arriveranno entro fine luglio. Le proposte vincolanti sono, invece, attese per ottobre. "Io resto realista: vedo che la compagnia ha dei margini di miglioramento che si sono visti negli ultimi mesi, vedo più fiducia nei dipendenti. Il lavoro dei commissari è buono, sta procedendo e abbiamo ricevuto numerose offerte", ha detto il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, parlando con i giornalisti prima dell’avvio dei lavori del G7 dei Trasporti a Cagliari. "Sembrava che Alitalia non la volesse nessuno, invece in realtà in molti sono interessati, quindi bisogna avere pazienza perché il settore aereo è un settore in crescita e le aziende sono interessate ad aumentare la loro potenza", ha sottolineato il ministro.