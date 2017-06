ALITALIA: CONTO ROVESCIA PER DATA ROOM, DELRIO, 'MOLTI INTERESSATI'/ADNKRONOS (2)

21 giugno 2017- 18:37

(AdnKronos) - Intanto, mentre la partita comincia a entrare più nel vivo, i sindacati ribadiscono il loro no a un'ipotesi di 'spezzatino' e chiedono, al contempo, la definizione di un quadro di regole per l'intero settore del trasporto aereo. L'occasione per riaffermarlo è stata oggi un'audizione davanti alla Commissione Lavori pubblici del Senato. "Aspettiamo di vedere chi ha manifestato interesse. La soluzione deve avere un carattere industriale e non finanziaria e deve mantenere l'intero perimetro del gruppo e l'insieme integrato delle sue attività", ha detto il segretario nazionale della Filt-Cgil, Nino Cortorillo. "Auspichiamo - ha sottolineato il segretario nazionale della Fit-Cisl, Emiliano Fiorentino. Un apprezzamento è poi arrivato dai sindacati sull'operato dei tre commissario al lavoro dal 2 maggio scorso. "Il problema di Alitalia - ha sottolineato il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi -non è il costo del lavoro ma i sovraccosti sul carburante, leasing, manutenzioni. Questo l'avevamo denunciato a dicembre ma il piano industriale che ci venne presentato prevedeva un taglio del costo del lavoro di 650 milioni di in 3 anni. Non era un piano credibile"."Ci pare che quello che stanno facendo i commissari è proprio quello di aggredire i costi comprimibili partendo da quelli che abbiamo indicato ed è quello che avrebbero dovuto fare i manager negli anni scorsi", ha detto Tarlazzi. Rimane, però, l'elemento negativo del ricorso alla cassa integrazione e in particolare la decisione di ricorrere alla cgis a zero ore per 317 lavoratori. "Avremmo preferito un ragionamente a valle della presentazione del piano industriale", ha detto.