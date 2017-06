ALITALIA: CONTO ROVESCIA PER DATA ROOM, DELRIO, 'MOLTI INTERESSATI'/ADNKRONOS (3)

21 giugno 2017- 18:37

(AdnKronos) - Intanto, dal G7 dei Trasporti di Cagliari, Violeta Bulc, Commissaria europea ai Trasporti, è intervenuta sulla questione del divieto, confermato nelle scorse settimane, alle compagnie extra Ue di andare oltre il limite del 49% nel capitale delle compagnie europee. Norma, ha spiegato Bulc “non cambierà, ma sarà garantita una spiegazione molto chiara delle regole, per far sì che tutti la possano usare per eventuali acquisizioni o per joint venture”."Noi siamo interessati a rimuovere quella soglia, oramai non ha più senso", ha detto Delrio. Comunque, "non è il vincolo del 49% quello che potrà far decidere per una soluzione ottimale per Alitalia. Ci possono essere ottime soluzioni – ha aggiunto – rimanendo dentro quel vincolo e questo deve essere molto chiaro. Il nostro è più un suggerimento generale, non specifico per la compagnia italiana". Oltretutto, ha concluso, "abbiamo avuto buone offerte anche con la soglia al 49%".