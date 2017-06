ALITALIA: DA OGGI ON AIR NUOVA CAMPAGNA TELEVISIVA

9 giugno 2017- 13:59

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - È on air da oggi la nuova campagna televisiva di Alitalia che andrà in onda sulle principali reti italiane fino a fine giugno. Gli spot lanciano la stagione estiva e ricordano l'apertura delle nuove rotte per le Maldive e l'India (che partiranno a fine ottobre) e il rafforzamento della Roma-Los Angeles nella stagione invernale. Per la campagna sono stati selezionati una serie di testimonial. Fra questi, lo chef Antonino Cannavacciuolo, l’attrice Carolina Crescentini, il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, i due giovani attori protagonisti della fiction ‘Braccialetti rossi’, Carmine Buschini e Mirko Trovato, la cantautrice Valentina Parisse. Personaggi del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria scelti perché volano spesso con la compagnia italiana e ne apprezzano l’affidabilità e la qualità, oltre che la competenza del personale. I testimonial, attraverso le proprie storie personali, spiegheranno perché “c’è sempre un motivo per volare Alitalia”.La campagna non ha comportato esborsi finanziari per Alitalia: l’acquisizione degli spazi pubblicitari, la creatività e la produzione degli spot sono avvenute grazie all’emissione di biglietteria aerea. La campagna prevede spot da 15” che passeranno frequentemente sulle reti nazionali proponendo ogni volta un testimonial che racconta il motivo per cui sceglie di volare con Alitalia. Gli spot, diretti dal regista Volfango De Biasi, sono stati realizzati con la collaborazione della agenzia creativa TBWA e della casa di produzione televisiva e cinematografica Palomar. La campagna è visibile sul sito alitalia.com e sui canali social media Alitalia.