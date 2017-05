ALITALIA: DAL 2 GIUGNO PER LA PRIMA VOLTA VOLO DIRETTO VENEZIA- SAN PIETROBURGO

31 maggio 2017- 17:32

Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - Dal 2 giugno, per la prima volta nella sua storia, Alitalia collegherà Venezia a San Pietroburgo con un volo settimanale diretto. Il nuovo collegamento sarà attivo fino al 7 ottobre e verrà operato con aerei Airbus A320. L’aereo della Compagnia italiana decollerà dall’aeroporto “Marco Polo” alle ore 22.20 ogni venerdì (fra il 4 luglio e il 12 settembre ogni martedì) per atterrare a San Pietroburgo alle ore 2.35 locali del giorno successivo. Da San Pietroburgo, il volo Alitalia partirà ogni sabato (fra il 5 luglio e il 13 settembre ogni mercoledì) alle ore 4.25 locali per atterrare a Venezia alle ore 6.45. Grazie a questo nuovo collegamento diretto, Alitalia rafforza la propria offerta sulla Russia, arrivando ad operare fino a 30 voli andata e ritorno alla settimana nella stagione estiva. In questo modo sono assicurati collegamenti da quattro città italiane: Roma e Catania (per Mosca e San Pietroburgo), Palermo (per Mosca) e Venezia (nuovo volo per San Pietroburgo).Da Venezia, complessivamente, questa estate Alitalia opererà fino a 120 voli andata e ritorno alla settimana verso quattro destinazioni: Roma, Catania e le novità Ibiza e San Pietroburgo.