ALITALIA: DAL 2 GIUGNO PER LA PRIMA VOLTA VOLO DIRETTO VENEZIA- SAN PIETROBURGO (2)

31 maggio 2017- 17:32

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I passeggeri in partenza da Venezia, inoltre, grazie a comode coincidenze presso l’hub Alitalia di Roma Fiumicino, potranno raggiungere 90 destinazioni in Italia, Europa, nelle Americhe, in Nord Africa, Medio Oriente e in Asia. Tra queste, le nuove destinazioni di lungo raggio servite da Alitalia a partire dallo scorso anno: Santiago del Cile, Città del Messico, Pechino e L’Avana.I soci MilleMiglia possono accumulare e spendere miglia sul nuovo volo Venezia-San Pietroburgo e su tutti i collegamenti da e per la città lagunare. I biglietti dei voli da e per Venezia sono in vendita su alitalia.com, chiamando il Customer Center Alitalia al numero (a pagamento) 89.20.10, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali.