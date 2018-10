4 ottobre 2018- 16:31 Alitalia: De Carlo (Fnta), bene convocazione, attendiamo soluzioni

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - La convocazione dei sindacati su Alitalia, annunciata dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, per il 12 ottobre prossimo "è un segnale positivo". A sottolinearlo è Stefano De Carlo, il coordinatore della neonata Fnta, Federazione nazionale del trasporto aereo, cui aderiscono le associazioni di categoria, Anpac, Anpav e Anp e che, soltanto due giorni fa, aveva manifestato forte preoccupazione sulla situazione in cui versa la compagnia. "Questo annuncio è più che tempestivo rispetto all'allarme che abbiamo lanciato", commenta De Carlo. "Ora- dice - ci aspettiamo che dalla fase degli annunci si passi a quella delle soluzioni concrete. Il segnale che arriva oggi è, dunque, importante sia per tutti i lavoratori di Alitalia, che stanno lavorando bene e che ce la stanno mettendo tutta, ma anche per i passeggeri che devono prenotare voli e comprare i biglietti. E' importante che tutti abbiano una prospettiva di certezza e di continuità della compagnia". "Se il nostro allarme ha contribuito alla convocazione del tavolo, è positivo ed è quello che volevamo. Dopo gli annunci, che conosciamo tutti, era necessaria una scossa per dare il via alla fase in cui invece bisogna trovare le soluzioni", aggiunge De Carlo ricordando che "si stanno avvicinando date delicate", dalla scadenza, a fine mese, della procedura di vendita alla scadenza dei contratti di lavoro e della cassa integrazione. Dall'incontro del 12 ottobre, "attendiamo la conferma della volontà del governo di capitalizzare l'azienda, di ridare centralità alla compagnia nella capacità di gestire i flussi turistici e di non lasciarli ad altri vettori".